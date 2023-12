Calcio a 5 – Il Palazzetto di Sant’Andrea Ionio accoglierà l’epilogo delle Final Four

L’Amministrazione Comunale si congratula con la Squadra Nausicaa Calcio A5 per aver raggiunto, per la seconda volta, la prestigiosa Final Four. Questo straordinario successo riflette l’impegno, la dedizione e la competenza di ogni membro della squadra.

Desideriamo altresì esprimere il nostro profondo apprezzamento nei confronti della squadra tecnica, dei dirigenti e di ogni singolo atleta per il contributo significativo apportato al prestigio sportivo della nostra comunità.

Vogliamo sottolineare il ruolo fondamentale dello Sport nella costruzione di una comunità unita.

L’impegno della nostra Amministrazione nell’appoggiare il settore sportivo si è concretizzato nella messa a disposizione del palazzetto, anche grazie a un contributo economico che mira a favorire lo sviluppo di talenti locali.

Continueremo a sostenere con vigore iniziative sportive che promuovano valori di solidarietà, competizione leale e crescita individuale e collettiva.

Insieme, costruiamo un futuro in cui lo sport diventa catalizzatore di unità e successo per la nostra amata comunità.