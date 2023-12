Nella ottava giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista, il Real Filadelfia in casa infligge una sonora sconfitta alla formazione dell’Amami Mac 3, cinque ad uno il risultato finale con il bomber Vincenzo Raimondi autore di una tripletta ed inoltre una segnatura anche da ascriversi ad Antonio Caruso, che consente all’attaccante vibonese di rimanere ancora in testa, anche se in condominio, nella speciale graduatoria dei marcatori del girone.

L’Ecosistem Lamezia Soccer, nel derby della Piana, opposto alla Casa dello Sport ha la meglio sulla squadra del presidente Bentivoglio con una doppietta di Battista Vatalaro e reti anche dei soliti Mario De Grazia e Giovanni Cortese. Il Boys Marinate va a vincere invece in trasferta su un campo difficile quale quello di Borboruso, contro la squadra locale, con una doppietta di Vincenzo Nesci. Torna alla vittoria la Vigor Old Boys opposta alla Computer Assistance con marcature di Tamburro e Priamo, in una partita giocata da parte della squadra vibonese con tanta intensità agonistica, consapevole della necessità d’ora in poi di cercare di vincere gli incontri in calendario per poter dare una svolta alla stagione e possibilmente di recuperare posizioni in classifica generale.

Colpaccio in trasferta per la Nuova Soverato del presidente Corapi che sul campo sportivo di Soveria infligge un tre a zero alla squadra locale con segnature di Pilato, Trocano e Nicola Valente. Nulla da fare ancora una volta per il Lamezia Golfo che subisce una sconfitta sul proprio terreno di gioco in località Ginepri ad opera di un Alchimia Jonica arrivata a Sant’Eufemia fortemente motivata a vincere per poter scalare posizioni in classifica; le reti ad opera di Scicchitano, Minarchi e doppietta di Pitingolo per gli ospiti, invece eurogol di Domenico Stella per i locali con un tiro da trenta metri che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali.

Nel girone B invece l’Hammers con la vittoria sull’Eagles 2020 per quattro a due resta saldamente in testa alla classifica, anche in virtù del recupero dell’incontro con il Monasterace disputatosi lunedì sera, terminato con un risultato tennistico per sei a due sulla squadra reggina. Da segnalare in questa partita un gesto di grande sportività della squadra dell’Hammers del presidente Tonino Pironaci, allorquando all’inizio del secondo tempo ancora sul risultato di parità di uno ad uno, si involava sulla sinistra un calciatore della formazione catanzarese, affrontato da un difensore del Monasterace che sfortunatamente entrato in contrasto in maniera non congrua si accasciava a terra procurandosi la distorsione della caviglia.

A quel punto l’attaccante dell’Hammers tutto solo davanti alla porta sguarnita invece di segnare una rete che sarebbe stata regolarissima da un punto di vista tecnico, preferiva mandare la palla in fallo laterale con grande senso di sportività, subito sottolineato dagli spettatori presenti, da tutti i giocatori delle due squadre e dalla terna arbitrale con un lungo e caloroso applauso. Inutile rimarcare che gesti di questo genere sono rari nei nostri stadi e quindi un bravo e complimenti al calciatore ed alla società che hanno inteso esattamente lo spirito e le intenzioni di questi campionati amatoriali.

Per la cronaca la partita poi è terminata per sei a due in favore del roster catanzarese con un Dennys Pironaci in evidenza con una doppietta. L’Invicta 2010 invece sommerge di reti un mal capitato Antico Forno, nove a due il risultato finale, con un Dennys Cataldo in grande evidenza, autore di ben cinque realizzazioni di pregevole fattura. Finisce in parità la sfida tra Under 101 e Stella Maris, due a due il risultato al termine dell’incontro, con in grande spolvero Umberto Brutto, ex giocatore professionista da una parte e Michele Critelli dall’altra, autori entrambi di una segnatura.

Il Catanzaro Lido invece nella trasferta di Monasterace riesce a conquistare tre punti d’oro per la classifica che consentono alla squadra di mister Valentino di rimanere incollato al secondo posto; le reti ad opera di Galera e Cosentino per i catanzaresi e Papaleo per la formazione di mister Papallo. L’incontro tra l’Atletico Sersale e la Stella Rossa non si è disputato in quanto la squadra della pre-Sila catanzarese non si è presentata e quindi la terna arbitrale, attesi i regolamentari quarantacinque minuti, decretava la non disputa dell’incontro inviando gli atti al Giudice Unico per i provvedimenti del caso. Intervistato dai cronisti il presidente dell’ASC calcio Patrizio Gemello teneva ad augurare un buon Natale ed un felice anno nuovo 2024 a tutte le società, ai giocatori, al settore arbitrale ed a tutte le altre componenti del movimento calcistico amatoriale, dando appuntamento per la ripresa dei campionati a dopo le festività.

LAMEZIA GOLFO – ALCHIMIA JONICA 1 – 4

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – CASA DELLO SPORT 4 – 0

REAL FILADELFIA – AMAMI MAC 3 5 – 1

BORBORUSO NEL CUORE – BOYS MARINATE 0 – 2

VIGOR OLD BOYS – COMPUTER ASSISTANCE 2 – 0

AMATORI SOVERIA MANNELLI – NUOVA SOVERATO 0 – 3

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 22

2) ECOSISTEM LAMEZIA S. 21

3) BOYS MARINATE 20

4) NUOVA SOVERATO 20

5) VIGOR OLD BOYS 13

6) ALCHIMIA JONICA 11

7) AMATORI SOVERIA 10

8) BORBORUSO NEL CUORE 7

9) CASA DELLO SPORT 7

10) COMPUTER ASSISTANCE (-1) 5

11) AMAMI MAC 3 1

12) LAMEZIA GOLFO 0

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 9 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 9 RETI ( 2 RIGORI)

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 7 RETI

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 7 RETI ( 1 RIGORE)

FORTUNATO VILLELLA – ECOSISTEM 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA REAL FILADELFIA CON SOLO 4 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE E NUOVA SOVERATO CON 27 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO ED AMAMI MAC 3 CON SOLO 6 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO ED AMAMI MAC 3 CON 31 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON + 22

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO ED AMAMI MAC 3 CON – 25

RISULTATI GIRONE B

EAGLES 2020 – HAMMERS 2 – 4

MONASTERACE – CATANZARO LIDO 1 – 2

ANTICO FORNO – INVICTA 2010 2 – 9

ATLETICO SERSALE – STELLA ROSSA ND

UNDER 101 – STELLA MARIS 2 – 2

CLASSIFICA GIRONE B

1) HAMMERS 21

2) CATANZARO LIDO 16 (CON 1 PARTITA IN MENO)

3) STELLA MARIS 15

4) INVICTA 2010 13 (CON 1 PARTITA IN MENO)

5) ATLETICO SERSALE (-1) 11

6) UNDER 101 10

7) STELLA ROSSA 7 (CON 1 PARTITA IN MENO)

8) ANTICO FORNO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

9) EAGLES 2020 3 (CON 2 PARTITE IN MENO)

10) MONASTERACE 1 (CON 2 PARTITE IN MENO)

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

PIRONACI DENIS- HAMMERS 10 RETI

GIOVANNI PARROTTA – ATLETICO SERSALE 8 RETI

GIULIANO SIMONE – HAMMERS 7 RETI

RUSSO ANTONIO – HAMMERS 6 RETI

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 6 RETI

PAPALEO ILARIO – MONASTERACE 6 RETI ( 1 RIGORE )