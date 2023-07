Flavio Ranieri portiere classe 2004, con un passato nelle giovanili del Catanzaro e nella scorsa stagione al Caraffa (Promozione) è pronto a difendere i pali dell’Asd Sant’Angelo, club del Lodigiano militante in Serie D.

“Questa esperienza lontano da casa mi servirà per maturare come calciatore e come uomo. Mi piacerebbe creare un ambiente familiare con i nuovi compagni di squadra” queste le prime parole del giovane portiere a cui va il migliore in bocca al lupo da parte di tutta la redazione.