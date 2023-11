Capre cadono in un canalone a Gagliato, recuperate dai vigili del fuoco

In tarda mattinata al comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, giungeva una richiesta di soccorso per il recupero di alcune capre che risultavano essere cadute in un profondo canalone di raccolta delle acque meteoriche lungo la Trasversale delle Serre all’altezza del comune di Gagliato.

Gli animali, da quanto dichiarato dal proprietario, risultavano dispersi da alcuni giorni.

Nelle operazioni di recupero, considerando la profondità del canalone, si è reso necessario adottare tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) unitamente all’utilizzo di elementi della “scala italiana” in dotazione ai vigili del fuoco.

Gli animali, in buono stato di salute, venivano consegnate al legittimo proprietario.