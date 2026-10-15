Cardinale, torna il “Pumpkin Village”: domenica 18 ottobre la seconda edizione della festa d’autunno dedicata alle famiglie

Laboratori creativi, giochi, magia e divertimento a Novalba di Cardinale. La Pro Loco rinnova l’appuntamento con un pomeriggio dedicato ai bambini, alla socializzazione e alla valorizzazione del territorio.

Colori autunnali, zucche, creatività e tanto divertimento: torna a Cardinale il “Pumpkin Village”, giunto alla sua seconda edizione. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 15:00, nella località Novalba di Cardinale, dove prenderà vita un pomeriggio di festa dedicato ai bambini e alle famiglie.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Cardinale, con il patrocinio gratuito del Comune di Cardinale, si propone di offrire un’occasione di svago e aggregazione, trasformando l’atmosfera autunnale in un’esperienza ricca di colori, fantasia e condivisione.

Il programma prevede numerose attività pensate per coinvolgere i più piccoli: laboratori manuali e creativi, giochi, momenti di intrattenimento e un angolo fotografico dove immortalare i ricordi della giornata. Non mancheranno le golosità, con popcorn e crêpes, che contribuiranno a rendere ancora più piacevole l’esperienza dei partecipanti.

Ospite speciale della manifestazione sarà il Mago Marco Rialti, che porterà al Pumpkin Village la sua magia, coinvolgendo grandi e piccoli in momenti di stupore, allegria e divertimento.

La manifestazione rappresenta non soltanto un’occasione di festa, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e promuovere il territorio, richiamando famiglie da Cardinale e dai centri limitrofi. Un’iniziativa che testimonia l’importanza dell’associazionismo locale e del volontariato nella costruzione di occasioni di incontro e partecipazione.

«Con il Pumpkin Village vogliamo regalare ai bambini e alle loro famiglie una giornata speciale, fatta di sorrisi, creatività e momenti da condividere – dichiara Maria Antonietta Papis, presidente della Pro Loco di Cardinale –. Crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa, che non rappresentano soltanto occasioni di divertimento, ma contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità e a rendere il nostro paese sempre più vivo e accogliente. La seconda edizione del Pumpkin Village testimonia la volontà della nostra associazione di continuare a investire nell’aggregazione sociale e nella valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione ai bambini, che rappresentano il futuro della nostra comunità».

«Dietro l’organizzazione di un evento come questo – prosegue la presidente Papis – ci sono l’entusiasmo, la passione e il lavoro di tante persone che dedicano gratuitamente il proprio tempo alla comunità.

A tutti i volontari va il nostro più sincero ringraziamento, così come al Comune di Cardinale per il patrocinio concesso. Il nostro auspicio è che il Pumpkin Village possa diventare un appuntamento sempre più atteso e partecipato, capace di coinvolgere l’intero comprensorio e di far conoscere e apprezzare il nostro territorio. Invitiamo tutti a raggiungerci a Novalba per vivere insieme un pomeriggio all’insegna della magia dell’autunno».

La seconda edizione del Pumpkin Village si inserisce così nel percorso di iniziative promosse dalla Pro Loco di Cardinale per favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della comunità, valorizzare le energie del volontariato e contribuire all’animazione sociale e culturale del paese.

Informazioni e modalità di partecipazione potranno essere visualizzate sul sito www.prolococardinale.it.