Catanzaro dà il benvenuto al 2026: il tradizionale “Tuffo di Capodanno” sfida il freddo

Mentre l’Italia si risveglia dai festeggiamenti televisivi che hanno incoronato Rai1 regina del San Silvestro, sul Lungomare di Catanzaro centinaia di cittadini hanno scelto il mare per il primo brindisi dell’anno.

​CATANZARO – Non c’è modo migliore per scuotere via i postumi della notte di San Silvestro che un tuffo nelle acque del Mar Ionio. Anche quest’anno, il 1° Gennaio 2026, il Lungomare di Catanzaro Lido è diventato il palcoscenico di una tradizione ormai imprescindibile: il Tuffo di Capodanno.

Una sfida tra le onde

​Sotto un cielo limpido e un sole invernale che ha mitigato le temperature, un folto gruppo di coraggiosi “nuotatori d’inverno” si è dato appuntamento sulla spiaggia di ciottoli.

Al segnale convenuto, la folla si è riversata in acqua tra grida di incitamento e il plauso dei tantissimi curiosi rimasti a guardare dal bagnasciuga, immortalando la scena con smartphone e macchine fotografiche.

​L’evento non è stato solo una prova di resistenza fisica, ma un momento di aggregazione sociale che simboleggia rinascita e buon auspicio per i dodici mesi a venire.

Foto di Carmelo Panella