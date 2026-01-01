Giallo a Catanzaro: Tecnico ospedaliero trovato senza vita in auto

Una scoperta drammatica ha scosso la mattinata di via della Resistenza a Catanzaro. Un uomo di 44 anni, stimato professionista sanitario, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria autovettura.

​Il ritrovamento

​L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, quando alcuni passanti hanno notato l’uomo accasciato sul volante del veicolo parcheggiato. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 44enne non c’era più nulla da fare. La vittima era un tecnico di radiologia in servizio presso l’Azienda ospedaliera universitaria della città.

​Indagini in corso

​Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi di rito e per avviare le indagini. Secondo i primi riscontri esterni effettuati sul cadavere, non sono stati rinvenuti segni di violenza o ferite che possano far pensare a un’aggressione o a un evento traumatico. L’ipotesi al momento più accreditata resta quella di un malore improvviso, ma i militari non escludono alcuna pista.

​Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire minuziosamente le ultime ore di vita dell’uomo, cercando di capire se avesse lamentato dei disturbi o se vi siano elementi utili nel suo percorso recente tra il lavoro e il rientro a casa.

​Disposta l’autopsia

​Per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha già disposto l’esame autoptico, che verrà eseguito nelle prossime ore per determinare l’esatta natura della morte del tecnico radiologo.

​La notizia ha destato profondo cordoglio tra i colleghi del policlinico universitario, dove il 44enne era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità.