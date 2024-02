Catanzaro dice “Ciao Cesarino”, un gran cuore nel cuore di tutti!

Un giorno in cui l’ amore assoluto e vero illumina le speranze, ci unisce così forte, esprimendo il cordoglio di un’ intera comunità per la scomparsa

del buon Cesare Scorza Rotundo, anima bella per i viali di una vita vissuta ormai colma di soli “ricordi”.

Ciao “CESARINO” di TELESPAZIO CALABRIA, questo il simpatico e “pubblico” saluto che lo inorgogliva ovunque, in quelle infinite ore di lavoro e condivise con i suoi amati colleghi, tra servizi e redazionali

della storica emittente catanzarese, tutto scolpito in memoria, perchè da questo momento resti impresso il suo impegno civile nel “sociale” ed esteso fino alla missione UNITALSI di CATANZARO.

La sua benevolenza al servizio di tanti, frutto di amore familiare che lo ha nutrito sin da bambino, tra le braccia dei suoi stessi genitori fino alle premure affettive e di ultime cure delle sorelle Angela e Annamaria Scorza ROTUNDO, che lo hanno assistito , incessantemente, insieme ai rispettivi mariti Vanni Vono e Guido Farenza.

Gli accadimenti avvenuti in quella disgrazia del Camping “LE GIARE” di Soverato, lo scossero così tanto ma non gli impedirono affatto di voler soccorrere chiunque urlasse al pericolo, trovandosi in estrema difficoltà, persino colpito e quasi sommerso da acqua e fango, dichiarò, in vari servizi televisivi, lo sgomento subìto in prima persona, e noi tutti sappiamo che egli lo affrontò con “coraggio” e puro altruismo, valori impagabili di questa sua considerevole “esistenza”.

Questi sono alcuni degli innumerevoli istanti, ma il nostro debito migliore è proprio l’ impegno di portarlo nel cuore oltre il tempo.

La città di Catanzaro perde uno dei suoi figli migliori, perchè l’ assenza di questo angelo ormai volato in cielo, indichi ancora quella strada maestra che egli stesso ha “voluto” percorrere tenendoci tutti per mano…

CIAO ZIO CESARINO…

John Nisticò