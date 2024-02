Il 16 febbraio a Montepaone un Forum sulla Finanza Locale

Il Forum sulla Finanza Locale, divenuto un appuntamento annuale in sede ANUTEL ed al quale partecipano numerose personalità sia in presenza che con collegamento da remoto, avrà inizio con i saluti di Francesco TUCCIO, Presidente ANUTEL, e sotto la direzione di Claudio GALTIERI, Presidente onorario della Corte dei Conti e Direttore del Comitato Scientifico dell’Associazione, saranno introdotti da una relazione di Antonio URICCHIO, Ordinario di Diritto Tributario – Università di Bari “Aldo Moro” – Presidente ANVUR).

Seguiranno diversi interventi, a cura di un plateau di relatori di rilievo, su settori di intervento fondamentali nel disegno degli Enti Locali. Si parlerà di autonomia differenziata, dello statuto del contribuente, delle prospettive per la riscossione delle entrate locali nel 2024, delle capacità fiscali dei Comuni, del nuovo codice degli appalti, degli aspetti contabili del PNRR, ma naturalmente diversi interventi riguarderanno i tributi locali ed il loro contenzioso.

Interessante l’intervento della Dott.ssa Rossella SCERBO, Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria che parlerà della gestione di cassa vincolata. A margine dei lavori si procederà all’inaugurazione di un nuovo percorso naturalistico in “ANUTEL Park”, che verrà dedicato a due ceramisti calabresi della nota Seminara (RC) terra di ceramica da sempre.

Verrà posta una targa ricordo che cita “Percorso di una generazione di artisti da padre in figlio: Paolo e Gennarino Condurso”. Paolo Condurso, il ceramista apprezzato da Pablo Picasso che lo definì come il “Calabrese dalle mani d’oro” la cui opera oggi, a quasi 9 anni dalla sua scomparsa, è portata avanti dal figlio Gennarino che continua a seguire le sue orme nella storica bottega in corso Barlaam a Seminara (RC), le cui opere sono state già collocate nel percorso.