Chi l’ha vista? Antonella Di Massa, 51 anni di Casamicciola Terme, scomparsa ad Ischia

Da sabato 17 febbraio, Antonella Di Massa, di 51 anni, risulta scomparsa da Succhivo D’Ischia. La donna, descritta come molto legata alla famiglia e alla sua routine quotidiana, intorno a mezzogiorno è uscita di casa dicendo che sarebbe andata a fare la spesa. Da quel momento, di lei si sono perse completamente le tracce.

Nello specifico la donna si è allontanata con la sua Panda bianca che è stata rinvenuta nel parcheggio di Succhivo. Come emerge dalle telecamere di video sorveglianza, l’ha parcheggiata e si è allontanata dalla macchina. L’auto era chiusa e verosimilmente le chiavi le ha lei. Il cellulare è rimasto in auto spento ed al seguito aveva solo una borsa di spesa di cui non si conosce il contenuto.

Non ha nulla con sé che possa permettere di rintracciarla. Nonostante gli appelli della famiglia, non sono purtroppo arrivati nel tempo nuovi filmati che la riprendano e che possano dare agli inquirenti recenti indizi sui quali indagare. La 51enne sembra quasi sparita nel nulla. Il fatto che però di lei non ci sia traccia in nessun bosco, crinale o scarpata, porta a pensare che Antonella Di Massa possa essere ancora viva.

A preoccupare i familiari sarebbero soprattutto alcuni problemi di salute dei quali la donna soffriva al momento della scomparsa. Oltre alle forze dell’ordine, sono impegnati numerosi volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Soccorso Alpino e Croce Rossa. Vengono utilizzati elicotteri, droni, unità cinofile e tutte le risorse disponibili per setacciare l’isola, finora però senza esito.

Le autorità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la ricercano attivamente ma, a questo punto, si rende necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Chiunque possa averla vista o possa avere informazioni utili al suo ritrovamento, sono invitati a contattare, anche in forma anonima, i numeri di emergenza dei Carabinieri e della Polizia.