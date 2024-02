Presentata la guida turistica “Conosci Borgia”

Presentata nella sala consiliare di Borgia, venerdì 9 febbraio, la guida turistica del Comune “Conosci Borgia” scritta dal prof Salvatore Guerrieri. Una ennesima fatica di Guerrieri che si aggiunge alle tante opere su Borgia e territorio già pubblicate, tra le quali “Borgia” e quelle relative a tutte le chiese presenti. A presenziare il sindaco Elisabeth Sacco, l’assessore alla cultura Virginia Amato.

Al tavolo, accanto al professore, la moglie Marianna Procopio. A dare il via alla serata, la nipote del professore Nicole Scarfone, che ha voluto ringrazia personalemte il nonno per il suo impegno e la fatica sostenuta in tanti annio di ricerca e di amore per Borgia.

Quindi l’intervento del sindaco Sacco che ha evidenziato come la guida turistica di Borgia, realizzata con maestria dal Professore Salvatore Guerrieri, è un’opera completa, «Vi immergerete nei paesaggi borgesi, vi troverete in epoche lontane ma eterne visitando l’imponente Parco Archeologico di Scolacium, potrete ammirare lo splendido mar Ionio con in lontananza il Golfo di Squillace, l’acqua cristallina ed il Giglio di Mare che durante la fioritura regala uno spettacolo mozzafiato, la chiesa di Santa Maria della Roccella con la “Fontana della Roccella” e il bassorilievo dell’Odighitria passando poi ai paesaggi collinari, ai Dirupi con l’unico edificio “sopravvissuto” al terremoto del 28 marzo 1783 ed al borgo che ha preso vita proprio dopo quel tragico evento.

Troverete i palazzi storici appartenuti alle famiglie facoltose di Borgia, la natura, la fontana della Brisella, conoscerete la storia che c’è dietro il nostro nome e tanti altri piccoli aneddoti che fanno di Borgia il luogo del cuore. In questa guida c’è tutto ciò che potrete trovare nel nostro splendido comune».

A seguire un breve intervento dell’assessore Amato e la relazione ufficiale della prof.ssa Jessica Nobile che, dopo essersi soffermata sulla professionalità di docente e di storico con oltre 12 libri pubblicati, ha evidenziato come la guida è stata scritta tenendo conto dell’eterogeneità del pubblico che la riceverà tra le mani; elemento fondamentale per attirare l’attenzione del lettore e trasmettere il messaggio in modo efficace.

«CONOSCI BORGIA, ha concluso Nobile, si presenta come un testo che infonde affidabilità e sicurezza, suggellati in ciò anche dal carattere e dalla grafica con cui è stata scritta e stampata; è un testo che, oltre ad informare, emoziona, incuriosisce e crea un certo pathos. In definitiva, in questa guida turistica, troviamo tutto ciò che ci occorre per conoscere in nostro amato paese permeato da tutte le caratteristiche menzionate che la rendono di facile e bella lettura».