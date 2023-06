“Chiacchiere da Bardo”, domenica 4 giugno al Teatro Comunale di Catanzaro

“Chiacchiere da Bardo”, domenica 4 giugno alle 18.30 al Teatro Comunale di Catanzaro il saggio-spettacolo delle sedi esterne di Pentone e Fossato Serralta della Scuola di Teatro “Enzo Corea”

Scomodare il grande drammaturgo inglese William Shakespeare, non è mai una decisione facile da prendere. Difficile sotto diversi punti di vista, ci si assume una vera e propria responsabilità che diventa però uno stimolante percorso di crescita sia dal punto di vista della regia che dal punto di vista della recitazione.

“Chiacchiere da Bardo” in scena domenica 4 giugno alle 18.30 al Teatro Comunale di Catanzaro è un viaggio tra due opere importanti come “Romeo e Giulietta” e “La Tempesta”. Un unico filo che lega due storie diverse ma vicine in alcuni tratti. Un finale tragico e uno magicamente lieto che porteranno lo spettatore a riflettere su emozioni, sentimenti e condizioni di vita tutt’altro che lontani da quello che viviamo oggi. Più di venti i ragazzi in scena, provenienti dalle sedi esterne di Pentone e Fossato Serralta della Scuola di Teatro “Enzo Corea” insieme ad altri della sede centrale di Catanzaro.

Prosegue, infatti, il percorso di collaborazione nato ormai diversi anni fa, che vede le diverse realtà della scuola di teatro unirsi per la realizzazione dello spettacolo, da un’idea del responsabile del corso di recitazione delle sedi esterne Pasquale Rogato e condiviso da Salvatore Emilio Corea e Claudia Olivadese, rispettivamente direttore e vice direttore artistico della cooperativa Edizione Straordionaria/Scuola di teatro Enzo Corea.

“I ragazzi hanno lavorato intensamente sui loro personaggi, analizzandoli in modo approfondito fino a conoscerne le caratteristiche più profonde – spiega Pasquale Rogato -. Uno studio approfondito delle opere che ha più volte portato i ragazzi a riflettere e a trovare diversi significati. Un lavoro che porta a termine l’anno accademico 2022/2023 dopo un lavoro durato ben 9 mesi. La nostra speranza è quella di vedere la splendida sala del Teatro Comunale piena di persone, sarebbe il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dai ragazzi, per creare quel filo magico che lega lo spettatore al pubblico e che consente all’attore di essere ed esistere grazie ad esso.”

Lo spettacolo è ideato e diretto da Pasquale Rogato con la direzione artistica di Salvatore Emilio Corea. Per info e prenotazioni basta chiamare Carmen, allo 0961/741241.