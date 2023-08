Chiaravalle Centrale celebra la Madonna della Pietra

Solenne ringraziamento e processione chiudono oggi quattro giorni di festeggiamenti

Si concludono oggi a Chiaravalle Centrale i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietra. Stasera la Santa Messa solenne di ringraziamento al Santuario e la processione di ritorno verso la Chiesa Matrice. Quattro giorni intensi, segnati da tanti concerti musicali e spettacoli in località “Foresta”, ma che hanno avuto al centro il profondo legame religioso che unisce la comunità chiaravallese alla sua Madonna.

Il programma, iniziato venerdì 18 con l’adorazione eucaristica e la conclusione della novena, ha visto momenti di preghiera e devozione, come la processione verso il Santuario, partita da piazza Dante. Ieri, come da tradizione, la statua ha attraversato tutte le vie della città.

“La bellezza della Madonna è un dono diverso, è una persona che non assomiglia a questo mondo. Ecco perché ponendo lo sguardo a Lei, qualsiasi sia l’immagine che la riporta, la Madonna della Pietra, oppure un’icona o altro, vediamo in Lei una bellezza che ci fa sospirare. Vivere la dolcezza di Maria è vivere, in particolare, il silenzio di Maria. Pensiamo al dolce silenzio di ogni mamma, a quella tenerezza che ha verso i figli ogni volta che hanno i loro problemi, si sfogano, si arrabbiano e, a volte, anche incolpano. E Lei, come mamma, vive il silenzio e ascolta”, ha dichiarato il parroco don Roberto Celia, che ha officiato le celebrazioni.

La comunità chiaravallese ha risposto con grande partecipazione, accompagnando con devozione la Vergine e rinnovando l’annuale appuntamento di fede.