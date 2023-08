Mercoledì 23 agosto incontro con Vito Teti a Santa Caterina dello Ionio

Incontro a Santa Caterina dello Ionio marina, mercoledì 23 agosto alle ore 21.30. Vito Teti, antropologo e scrittore, il prossimo mercoledì terrà un incontro a Torre Sant’Antonio sul tema “Paesi: arrivi e partenze”.

Durante la serata il Prof. Vito Teti dialogherà con lo scrittore Paolo Battistel e con il regista Eugenio Lijoi.

Nell’ultimo saggio dell’antropologo Vito Teti, “La restanza”, tornano al centro del dibattito culturale i luoghi, le rovine, le case e le nuove strategie economiche, politiche ed etiche per ri-abitare i paesi.

Durante l’incontro interverranno gli operatori di We’re South, una rete di giovani professionisti che hanno deciso di tornare in Calabria per restare e che, operando nei campi più disparati, si sono uniti allo scopo di far conoscere e valorizzare in modo lento e responsabile i centri e la natura del Basso Ionio calabrese.

L’incontro, che si terrà all’ombra della bellissima Torre di Sant’Antonio, rientra nel programma degli appuntamenti che il resort organizza, aprendo la struttura alla visita anche da parte di ospiti esterni.

Torre Sant’Antonio, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”, è una delle circa cinquanta Torri Saracene ancora in buono stato in Calabria.

Durante la serata sarà proiettato il documentario “Ararat” di Eugenio Lijoi e Vito Teti. Si richiede la prenotazione al numero 3290335432.