Chiaravalle Centrale, Giovanni Sestito finalista al Premio Malerba 

Il romanzo storico-fantastico “La leggenda di Glauco e Scilla” incanta giuria e lettori

In una notevole espressione di talento letterario, Giovanni Sestito, autore e poeta di Chiaravalle Centrale, ha raggiunto un traguardo straordinario: finalista al prestigioso Premio Malerba con il suo romanzo fantasy “La leggenda di Glauco e Scilla”. Questo premio, dedicato alla memoria dello scrittore Luigi Malerba, ogni anno onora opere di narrativa o sceneggiatura che si ispirano alla ricca tradizione della letteratura italiana.

Il romanzo di Sestito è un mix unico di storia e fantasia, basato su un antico mito greco-romano. Narrato originariamente da Ovidio nelle sue “Metamorfosi”, il racconto esplora l’amore impossibile tra Glauco, un dio del mare, e Scilla, una ninfa trasformata in mostro dalla maga Circe per gelosia.

Questa storia avvincente e poetica mescola elementi fantastici con la realtà, catturando l’attenzione sia della giuria che dei lettori grazie alla sua abilità nel ricreare atmosfere magiche e suggestive. Il libro affronta temi profondi come l’amore, il cambiamento, la vendetta e la libertà, dimostrando una grande sensibilità narrativa.

Raggiungendo la finale di un premio così illustre, Sestito ha espresso “onore e felicità”, lodando il premio per il suo impegno nel celebrare la figura e l’opera di Luigi Malerba, un pilastro della letteratura italiana. Inoltre, ha esteso i suoi ringraziamenti alla giuria e a tutti coloro che hanno supportato il suo lavoro.

Il successo di “La leggenda di Glauco e Scilla” non è solo un trionfo personale per Sestito, ma rappresenta anche un momento di orgoglio per la comunità di Chiaravalle. La capacità di Sestito di intrecciare la mitologia classica con tematiche moderne evidenzia la continua evoluzione e la vitalità della letteratura italiana contemporanea.