Chiaravalle Centrale, l’IIS “Enzo Ferrari” protagonista sulla scena internazionale

L’istituto ha partecipato all’evento di conferimento della cittadinanza onoraria al Principe Alberto II di Monaco a Terranova Sappo Minulio

In una giornata permeata di significato e risonanza a livello internazionale, l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale, Calabria, ha brillato con la propria luce nell’ambito dell’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di Terranova Sappo Minulio al Principe Alberto II, Sovrano del Principato di Monaco.

Sotto la guida attenta e appassionata del Dirigente Scolastico, prof. Fabio Guarna, l’IIS “Enzo Ferrari” non solo ha partecipato, ma è stato protagonista attivo di una serie di iniziative previste per la cerimonia, distinguendosi per la presentazione dei prodotti tipici dell’agricoltura locale in uno stand dedicato. La nocciola di Chiaravalle Centrale, in particolare, ha suscitato notevole interesse e curiosità.

L’evento, che ha visto la partecipazione di diversi Istituti Agrari della Calabria, tutti membri della rete Re.Ni.SA Calabria – un’associazione che promuove l’eccellenza dell’agricoltura calabrese, presieduta dalla Dirigente Lina Zaccheria – ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti e i docenti dell’IIS “Enzo Ferrari” di confrontarsi e dialogare con una figura di rilievo internazionale.

Il Principe Alberto II non ha esitato a intrattenersi in un dialogo con gli studenti Serena Posca e Lorenzo Gullì, nonché con i docenti della scuola, tra cui Lorena Gullà e Leania Condello, mostrando un sincero e profondo apprezzamento per le tradizioni agricole del territorio calabrese. Un dialogo che è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di docenti partner portoghesi del progetto Erasmus+ – Cristina Pires, Isabel Almeida e Jorge Santos – attualmente in job shadowing presso la scuola di Chiaravalle, che hanno partecipato attivamente all’incontro.

La giornata ha non solo messo in luce l’importanza dell’agricoltura in Calabria e il ruolo fondamentale delle scuole agrarie nella promozione e nella salvaguardia delle tradizioni locali, ma ha anche evidenziato l’impegno costante e la passione dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale. Un impegno e una dedizione che, come dimostrato dalla visita del Principe Alberto II, non passano inosservati anche su un palcoscenico internazionale, confermando che la dedizione e la passione per la propria terra e le proprie tradizioni sono un valore riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini nazionali.