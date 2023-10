Sorpreso a consegnare cocaina ad una donna, 27enne arrestato nel catanzarese

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina (CZ), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo 27enne catanzarese, sorpreso a cedere cocaina ad una donna selliese.

I militari dell’Arma infatti, transitando nell’area di parcheggio di un locale di Sellia Marina avevano notato un uomo a bordo della propria autovettura in sosta, dialogare tramite il finestrino, con una donna selliese già nota alle forze dell’ordine.

Subito dopo, era avvenuto un rapido scambio tra i due, e la donna, notando sopraggiungere l’autovettura dei carabinieri, aveva tentato di allontanarsi frettolosamente, venendo tuttavia rapidamente bloccata e sottoposta a controllo.

Nel pugno della mano, la stessa nascondeva un involucro in cellophane contenente 2 grammi di cocaina, mentre l’uomo è stato trovato in possesso della somma contante di 120 euro, appena ricevuti come corrispettivo della sostanza stupefacente ceduta.

Il 27enne catanzarese è stato quindi arrestato in flagranza di reato, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura di Catanzaro, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 in qualità di assuntrice di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.