Chiaravalle, Giovanni Sestito dai libri al teatro

Un suo dialogo fantasy medievale verrà messo in scena dagli studenti del “Ferrari”

Un nuovo capitolo si apre nella carriera del noto scrittore chiaravallese Giovanni Sestito. Conosciuto per la sua poesia dal fascino romantico e per romanzi che catturano l’essenza dell’esperienza umana, Sestito ora si avventura nel mondo del teatro con una commedia che promette di lasciare il segno.

La pièce “Il contadino e il poeta” è un dialogo fantasy medievale e vede protagonista il grande Dante Alighieri in un incontro fuori dal tempo con un contadino dell’era moderna. Attraverso questo espediente narrativo, Sestito intreccia temi eterni e questioni attuali, invitando il pubblico a un viaggio attraverso l’amore e la vita, il passato e il presente.

L’attesa cresce per la prima rappresentazione, prevista per sabato 11 maggio alle 9.30 nell’aula magna dell’ITT di Chiaravalle. Gli studenti dell’istituto superiore “Ferrari”, infatti, guidati dalla visione artistica di Sestito e dalle professoresse Anastasia Donato, Rosa Candelieri e Maria Lucia Conforto, sono pronti a dare vita a questa narrazione unica. Grande merito va al dirigente scolastico prof. Fabio Guarna per aver approvato e sostenuto questo originale progetto culturale.

Il lavoro di Sestito, già apprezzato per il suo recente successo autobiografico “La compagna più bella del mondo”, si distingue per la capacità di intrecciare il passato con il presente, la poesia con la prosa, il sogno con la realtà. “Il contadino e il poeta” non è solo una commedia, ma un catalizzatore di condivisione e crescita personale, un evento che celebra la continuità del dialogo culturale attraverso i secoli.

L’entusiasmo è palpabile non solo tra gli studenti e il corpo docente, ma anche nell’autore stesso. Giovanni Sestito attende con trepidazione il debutto della sua opera, ansioso di vedere come il suo dialogo tra epoche diverse verrà interpretato e vissuto dal pubblico.