Taekwondo: pioggia di medaglie per la Zenith di Badolato al Campionato Regionale Calabria

Continuano i successi della Zenith ASD di Badolato, che si afferma anche ai Campionati Regionali di combattimento di Taekwondo riservati alle categorie Beginners, Children e Kids, svoltisi lo scorso 5 maggio al PalaGallo di Catanzaro. Il team guidato dal Maestro Danilo Prunestì porta a casa ben 8 ori, 1 argento e 3 bronzi.

A salire sul gradino più alto del podio con la medaglia d’oro sono stati gli atleti Emily Romeo (Beginners -23 kg), Nicola Garzaniti (Beginners -23 kg), Matilde Pultrone (Children -24 kg), Valeria Procopio (Children -37 kg), Niccolò Santo Giorgio (Kids -30 kg), Andrea Gallelli (Kids, -33 kg), Sofia Gualtieri(Kids, -33 kg), Alex La Rosa (Kids, +57 kg); appende al collo la medaglia d’argento Vincenzo Romeo (Children, -30 kg), mentre conquistano la medaglia di bronzo Francesco Casadonte (Kids, -27 kg), Giuseppe Lamonica (Kids, -40 kg) e Daniil Elisey Palade (Kids, -40 kg). Alla competizione hanno partecipato anche Vincenzo Gualtieri (Beginners, -20 kg) e Michael Errigo (Children, -27 kg).

La soddisfazione è tanta per il Maestro Prunestì che, dopo appena sette mesi di lavoro alla guida del gruppo, vede anche i suoi piccoli atleti affermarsi a livello regionale: “Molti dei bambini che hanno affrontato il Campionato Regionale hanno iniziato a tirare i primi calci pochi mesi fa e oggi sono riusciti a raggiungere con merito tali importanti successi. Spero che i frutti della prima stagione sportiva della Zenith siano solo l’inizio di un cammino ricco di risultati positivi per i miei atleti. Colgo l’occasione per ringraziare le loro famiglie per la partecipazione dimostrata sugli spalti durante gli incontri. Il loro forte spirito di squadra, che fa da collante durante le gare e quotidianamente nelle attività della nostra palestra, è il valore aggiunto al periodo positivo che insieme stiamo vivendo”.