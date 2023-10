Chiaravalle, installata una stazione meteo all’Istituto Professionale per l’Agricoltura

Il dirigente Guarna: “Apriamo le porte all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alle opportunità educative avanzate”

È stata da poco installata una stazione meteo di ultima generazione presso il campus dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Chiaravalle Centrale che fa capo all’IIS “Ferrari”. Questa implementazione tecnologica non è solo un enorme passo avanti per la didattica e la ricerca applicata all’agricoltura, ma rappresenta anche un significativo contributo alla rete WeatherLink, offrendo accesso aperto alle informazioni meteorologiche della zona.

La stazione meteo, dotata di strumentazioni avanzate, è progettata per raccogliere una vasta gamma di dati meteorologici in tempo reale, una risorsa preziosa per la didattica, specialmente considerando le strutture avanzate come le due serre, una delle quali dedicata alla coltivazione idroponica.

“I dati raccolti dalla nuova stazione meteo non solo arricchiscono direttamente gli studi e le ricerche condotti nell’ambito agrario, ma, grazie alla sua inclusione nella rete WeatherLink, estendono i suoi benefici a una comunità più ampia, fornendo dati meteorologici affidabili a tutti coloro che sono interessati alle condizioni climatiche di Chiaravalle”, afferma Fabio Guarna dirigente scolastico dell’Istituto “Ferrari”.

La raccolta e l’analisi dei dati meteorologici giocano anche un ruolo fondamentale nell’ambito dell’intelligenza artificiale, campo in cui l’Istituto “Ferrari” si sta distinguendo, mettendo l’IA al centro delle sue attività di programmazione didattica nei vari settori, compresi quelli meccanico, energetico, biotecnologico, linguistico e scientifico.

“L’introduzione dell’IA nella gestione e analisi dei dati meteorologici è parte della nostra visione di un’istruzione che non solo segue, ma anche contribuisce all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità nel settore agricolo e oltre”, conclude il ds Guarna.