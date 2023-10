L’Avis di Petrizzi saluta don Francesco Muccari

L’Avis di Petrizzi si stringe attorno al parroco, don Francesco Muccari, che lascia la guida della parrocchia dopo quasi 28 anni. Don Franco, per come lo chiamavano i parrocchiani, aveva fatto il suo ingresso ufficiale in Petrizzi, venerdì 8 dicembre del 1985, festa dell’Immacolata Concezione e in questi decenni è stato un riferimento per l’intera comunità.

L’Avis di Petrizzi lo ringrazia, in modo particolare, per le parole che ha sempre speso sull’importanza della donazione del sangue e per l’attività pastorale che in questi lustri l’hanno aiutata a crescere in un cammino di fede e farla prodigare per un maggiore impegno ad aiutare il “prossimo” che soffre; lo stesso parroco è stato un protagonista della donazione attraverso le sue 50 sacche di sangue donate per i meno fortunati.

L’Avis, inoltre, ringrazia il parroco don Franco per le iniziative mirate al recupero delle tre Chiese del Paese: SS. Provvidenza, chiesa di Maria SS. Della Pietra e chiesa della SS. Trinità, che avevano bisogno di interventi strutturali non di poco conto; la Frazione Campo Farnia era sprovvista di un luogo sacro in cui pregare, e grazie al suo impegno con l’Amministrazione Comunale, è stata realizzata la chiesetta della madonna del SS. Rosario.

Il suo silenzioso impegno per le famiglie bisognose che ha aiutato attraverso la Caritas Diocesana, l’accoglienza delle famiglie ucraine che scappavano dalla guerra, l’attenzione rivolta ai bambini attraverso i catechisti, i momenti di gioia che seguivano battesimi e matrimoni e i momenti di dolore che seguivano i funerali, il periodo trascorso durante la pandemia, dove, nel ferreo rispetto delle regole, necessarie per la tutela della salute che il periodo richiedeva, non è mai mancato il suo supporto spirituale ai fedeli, sono ricordi indelebili che rimarranno nei cuori di ogni petrizzese.

Don Francesco Muccari continuerà la sua missione pastorale presso la Parrocchia di Santa Domenica di Caraffa di CZ.

L’ingresso del nuovo parroco, don Gregorio Nicola Corea è avvenuto ieri alle ore 17,30 presso la Parrocchia di Maria SS. Della Pietra, alla presenza del Sindaco Giulio Santopolo, del Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo Antonio Rotiroti e di tutte le associazioni presenti nella comunità.