Chiaravalle, riflettori sulle stelle della danza con Simon Whooper Mannino e Marta Calandrino

L’Accademia delle Muse ospita i campioni di hip-hop

Il 25 novembre l’Accademia delle Muse di Chiaravalle Centrale aprirà le sue porte a due icone dell’hip-hop nazionale: Simon Whooper Mannino e Marta Calandrino. Questi artisti di fama, noti per le loro esibizioni internazionali e per aver calcato palcoscenici prestigiosi, terranno uno stage di hip-hop rivolto a danzatori di tutti i livelli, dai principianti agli avanzati.

L’Accademia delle Muse, sotto la direzione artistica della professoressa Rossana Corrado, è un faro di riferimento, offrendo un ricco percorso formativo che spazia dalla danza classica alla moderna e all’hip-hop. Con una visione a 360 gradi, l’Accademia non solo offre lezioni settimanali, ma è anche un centro di preparazione per concorsi e competizioni nazionali e internazionali. Una scuola, dunque, catalizzatore per la crescita tecnica e personale, proponendo percorsi innovativi e permettendo agli allievi di esprimersi liberamente attraverso l’arte.

Il workshop di domani non è solo un’opportunità per imparare dai migliori, ma anche un trampolino di lancio per i talenti emergenti, con borse di studio in palio per il Flava Camp 2024, un evento che riunisce alcuni dei più famosi coreografi e insegnanti del mondo street dance. L’evento di Chiaravalle Centrale promette di essere un’esperienza unica, unendo passione e professionalità per celebrare e diffondere la cultura dell’hip-hop in Calabria e oltre.