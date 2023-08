Chiaravalle, stasera “Anime in Movimento”

La pluripremiata scuola “Passione Danza” regala un viaggio emozionale alle 22 nel piazzale del Liceo Scientifico

Stasera a Chiaravalle Centrale, nel piazzale del Liceo Scientifico, la celebre associazione di danza sportiva “Passione Danza” di Catanzaro Lido promette un’esperienza senza precedenti. La pluridecorata scuola, con un bottino di 94 medaglie ai Campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, è pronta a regalarci un estratto del loro spettacolo dal titolo “Anime in Movimento: l’Arcobaleno delle Emozioni”.

In un ambiente rischiarato da luci magiche, gli spettatori saranno invitati a un viaggio di espressioni emozionali tramite la danza. Come in un arcobaleno, ogni ballerino metterà in mostra una sfumatura diversa dell’emozione, sotto la guida sapiente dei maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti, pluricampioni del mondo.

Le danze latinoamericane, le danze caraibiche, le danze coreografiche e show dance, discipline in cui la scuola primeggia, saranno il veicolo di un intenso percorso caratterizzato da passione, vulnerabilità, forza e speranza. Nella danza, le emozioni diventano un linguaggio universale, un modo per esprimere ciò che le parole non riescono a catturare. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove le emozioni danzano e l’anima celebra la vita.

L’iniziativa, promossa dalla locale delegazione Coni, guidata dalla fiduciaria Laura Catricalà, è patrocinata dall’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale.