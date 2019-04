Chiaravalle, tutto pronto al Teatro Impero per lo spettacolo del 9 aprile

Alle 21 andranno in scena Dandy & Diva, vincitori della rassegna 2019.

Tutto pronto al Teatro Impero di Chiaravalle Centrale per l’attesissimo spettacolo di martedì 9 aprile. Alle 21 in punto andranno in scena i vincitori del terzo concorso teatrale interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”. La coppia composta da Dandy Danno e Diva G, che ha strappato i maggiori consensi della giuria popolare in questa stagione, porterà sul palco una nuova, esilarante performance.

Concluderanno la serata le premiazioni dell’amministrazione comunale, organizzatrice dell’apprezzata rassegna teatrale. Un progetto realizzato con la direzione artistica di Gino Capolupo, il supporto della Consulta comunale della Cultura e il patrocinio dell’Unione italiana libero teatro. Fondamentale, in tutti gli aspetti organizzativi, il coordinamento della consigliera comunale delegata alla Cultura, Pina Rizzo, che ha dato la sua impronta al concorso fin dalla sua prima stagione. Dandy e Diva riceveranno il premio 2019 direttamente dalle mani del sindaco, Mimmo Donato.

“La nostra è una amministrazione che punta e investe sulla cultura in ogni suo aspetto” ha sottolineato Donato, evidenziando sia le azioni di rilancio del teatro che i tanti progetti avviati nel settore: biblioteca, polo museale, convegnistica. Particolarmente significativa l’idea del concorso teatrale, partito, tre anni fa, con una serie di proposte legate alle compagnie calabresi. Gradualmente, l’orizzonte si è allargato anche a livello interregionale, fino ad arrivare a questa terza edizione che ha ospitato, fuori concorso, anche grandi protagonisti del teatro nazionale come Max Pisu e Tiziana Foschi.

“Puntiamo a consolidare la realtà del Teatro Impero come punto di riferimento in ambito regionale” ha commentato la consigliera Rizzo, soddisfatta, in particolare, per la presenza di tanti giovani e giovanissimi che, nell’ultima serata del 30 marzo, hanno occupato le prime file della platea.