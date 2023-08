ChiaravalleArte 2023, proclamati i vincitori: premi a Chirico, Basagni, La Gamba, Yzdani e Carnevali

Una cerimonia emozionante a conclusione di una grande edizione del Premio nazionale di arte contemporanea di Chiaravalle Centrale

La seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea ChiaravalleArte si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, celebrando la creatività e il talento di artisti affermati e giovani promesse. La cerimonia di premiazione, tenutasi nei locali del Liceo Scientifico dell’IIS “Ferrari”, ha sottolineato la soddisfazione degli organizzatori, dal sindaco Domenico Donato al vicesindaco Pina Rizzo, dai bravi curatori (Nicola De Luca, Maurizio Vitiello, Lara Caccia, Vincenzo Le Pera) a tutta la Consulta comunale della Cultura, per il grande successo dell’evento.

I vincitori della giuria per gli artisti affermati sono stati:

1° Natino Chirico per l’opera “Il Volo della Pace”;

2° Luciano Basagni per l’opera “Dimensioni Metropolitane”;

3° Antonio La Gamba per l’opera “Per Non Dimenticare”.

Menzione di merito speciale a Hassan Yzdani per l’opera “Tresilienza”.

Tra gli artisti dell’Accademia, i premi sono andati a:

1° Emanuela Tavano per l’opera “Plenitud”.

Menzione di merito speciale a Martina Loiarro per l’opera “La Vergine Messa a Nudo Attraverso l’Arte”.

La giuria popolare ha premiato:

Maurizio Carnevali per l’opera “Gli incubi di Don Chisciotte” tra gli artisti affermati.

Ex aequo tra gli artisti dell’Accademia: Marica Corrado per l’opera “Senza titolo” ed Eva Fruci per l’opera “Fino all’ultimo respiro”.

Inoltre, sono stati consegnati attestati di ringraziamento al giornalista Francesco Pungitore che ha curato l’ufficio stampa, al dirigente scolastico dell’IIS “Ferrari” Fabio Guarna per la preziosa collaborazione, all’Associazione Makrós e allo street artist Salvatore Sart per le originali performance artistiche.

L’evento ha rappresentato una vetrina culturale straordinaria, mettendo in luce la varietà e la ricchezza del panorama artistico nazionale. La partecipazione attiva dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha aggiunto un ulteriore livello di profondità, coinvolgendo gli studenti e rendendoli protagonisti.

La soddisfazione degli organizzatori è stata evidenziata dal sindaco, Domenico Donato, e dal vicesindaco, Pina Rizzo, che hanno espresso tutto il loro entusiasmo per il successo dell’evento e per l’importante contributo alla vita culturale della città.

“ChiaravalleArte 2023 ha confermato il suo ruolo come uno degli appuntamenti artistici più attesi e apprezzati in Calabria, contribuendo a posizionare Chiaravalle Centrale sul podio dei poli culturali regionali” ha rimarcato il primo cittadino. Un evento, dunque, che promette di crescere ancora nelle prossime edizioni, sulle ali del progetto dell’amministrazione comunale che intende realizzare un Museo permanente di arte contemporanea.

“Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento ai tantissimi visitatori che hanno reso questa edizione di ChiaravalleArte veramente straordinaria – ha dichiarato il direttore artistico del Premio, l’architetto Nicola De Luca. – Il pubblico è stato un grande protagonista, con numeri che hanno superato ogni aspettativa, confermando l’importanza e l’attrattiva di questo evento culturale. Un plauso particolare va ai colleghi curatori, al sindaco e all’amministrazione di Chiaravalle, alla Consulta comunale della Cultura, presieduta da Teresa Tino, a tutti i suoi associati, al dirigente scolastico ed agli studenti dell’IIS di Chiaravalle, ai volontari che hanno lavorato instancabilmente, con dedizione e passione, per garantire il successo della manifestazione. Il loro supporto e il loro entusiasmo sono stati fondamentali e sono la prova vivente che l’arte ha il potere di unire e ispirare”.