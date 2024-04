Chiede soldi col profilo del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita denuncia la truffa

Ignoti hanno registrato un profilo falso a nome del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, su Whatsapp e richiedono denaro o ricariche telefoniche.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso primo cittadino che ha preannunciato denuncia alle forze dell’ordine.

“Domani mattina sarò in Caserma per denunciare un episodio increscioso e altrettanto grave: qualcuno utilizza una mia fotografia e spacciandosi per me richiede denaro o ricariche alle persone contattate attraverso un finto profilo Whatsapp”.

“Lo dico qui, dalla mia pagina ufficiale: non rispondete a profili non verificati e non divulgate informazioni personali per scongiurare il rischio di tentativi di truffa” ha scritto il Sindaco.