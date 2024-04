L’ITS Iridea Academy: l’alta formazione post diploma nell’Agroalimentare, opportunità per i giovani calabresi

L’orientamento è una fase cruciale nella vita di ogni studente, in quanto determina il percorso formativo e professionale che seguirà. L’ITS Iridea Academy, Agroalimentare del Mediterraneo, è uno dei due ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI dell’area tecnologica del sistema Agroalimentare esistenti in Calabria. Gli incontri di orientamento si susseguono con sempre maggiore frequenza, nella prestigiosa sede di Piazza XV Marzo nel centro storico della Città dei Bruzi, a dimostrazione della bontà dell’offerta formativa dell’ITS IRIDEA.

L’ITS Iridea Academy, di recente istituzione, emanazione dell’omonima Fondazione Presieduta dalla Prof.ssa Felicita Cinnante si impegna a fornire un’offerta formativa personalizzata, che tiene conto delle passioni, delle abilità e degli interessi di ciascuno studente. Attraverso questi incontri e i workshop interattivi, gli studenti hanno l’opportunità di esplorare le diverse opzioni educative e professionali nel settore agroalimentare. I consulenti esperti forniscono, inoltre, informazioni dettagliate sui programmi di studio, le opportunità di stage e le prospettive di carriera, aiutando gli studenti a prendere decisioni consapevoli e informate sul loro futuro.

L’ITS Iridea Academy ha stabilito solide collaborazioni con gli istituti scolastici di tutta la Calabria, stimolando anche l’adesione alla sperimentazione del 4+2, lavorando a stretto contatto con insegnanti e Dirigenti scolastici per organizzare sessioni di orientamento coinvolgenti e interattivi, gli incontri informativi e presentazioni nelle scuole sono solo alcune delle iniziative messe in atto per sensibilizzare gli studenti sulle opportunità offerte dal settore agroalimentare e sulle modalità di accesso all’ITS IRIDEA.

Il crescente interesse da parte degli istituti scolastici di tutta la regione verso l’ITS agroalimentare del Mediterraneo è un chiaro indicatore dell’attrattività dell’offerta formativa nel settore agroalimentare per i giovani calabresi. La combinazione di programmi accademici innovativi, opportunità di apprendimento pratico e prospettive di carriera promettenti rende l’ITS una scelta allettante per coloro che desiderano perseguire una carriera nel campo dell’agroalimentare.

L’enogastronomia non è solo cibo e bevande, ma un’autentica espressione della cultura e dell’identità di una regione. L’ITS Iridea Academy si impegna a elevare il livello della cultura enogastronomica regionale attraverso un’articolazione mirata delle unità formative. Questo approccio non solo forma professionisti qualificati nel settore agroalimentare, ma contribuisce anche a preservare e promuovere il patrimonio culinario e gastronomico della Calabria.

L’articolazione delle unità formative dell’ITS Iridea Academy è progettata per mettere in luce le ricchezze culinarie e gastronomiche della regione calabrese. Le lezioni non si limitano alla teoria e alla pratica, ma includono anche approfondimenti sulla storia, sulle tradizioni e sulle materie prime locali. Gli studenti vengono istruiti sulle antiche tecniche di produzione, sulla diversità dei prodotti tipici e sulla relazione tra cibo, territorio e cultura.

Un elemento distintivo dell’articolazione delle unità formative dell’ITS è l’approccio interdisciplinare che integra diverse discipline per offrire una comprensione completa del settore enogastronomico. Le materie accademiche tradizionali come la gastronomia, l’enologia, l’analisi sensoriale, e la tecnologia alimentare si intrecciano con corsi di lingua inglese, finalizzati all’acquisizione delle relative certificazioni, informatica, web marketing e social media marketing. Questo approccio olistico non solo forma professionisti competenti, ma anche ambasciatori della cultura enogastronomica calabrese nel mondo.

L’ITS Iridea Academy agroalimentare del Mediterraneo, collabora attivamente con centri di ricerca, Crea, e CNR che è socio fondatore, esperti del settore enogastronomico nazionale per arricchire l’esperienza formativa degli studenti. Chef stellati, produttori di vino, formaggi e salumi premiati e maestri artigiani condividono la loro esperienza e il loro know-how attraverso workshop pratici, seminari e visite guidate. Queste collaborazioni offrono agli studenti un’opportunità unica di apprendere da professionisti di alto livello e di creare connessioni preziose nel settore.

L’articolazione delle unità formative dell’ITS non solo beneficia gli studenti, ma ha anche un impatto positivo sulla comunità locale. Gli studenti diventano ambasciatori della cultura enogastronomica calabrese, promuovendo i prodotti locali, valorizzando le tradizioni culinarie e contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico nella regione. Questo ciclo virtuoso rafforza l’identità regionale e sostiene l’economia locale.