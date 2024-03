Chiusi due esercizi commerciali frequentati da pregiudicati

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione di azioni improntate all’illegalità, al controllo degli avventori nei locali pubblici, nonché al controllo amministrativo dei pubblici esercizi, la Divisione Polizia Amministrativa di Vibo Valentia in sinergia con quello dell’UPGSP e del Posto Fisso di Tropea ha effettuato serrati controlli che hanno portato il Questore ad emettere 2 provvedimenti di sospensione della licenza di una sala giochi in città e di un bar di Parghelia, rispettivamente per 15 e 7 giorni.

I controlli effettuati, infatti, hanno permesso di riscontrare che i due esercizi commerciali erano frequentati da soggetti con pregiudizi penali e di polizia che hanno portato all’immediato chiusura degli stessi, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.