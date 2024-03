Domenico Servello nuovo Presidente ANP Calabria, un ventaglio di Idee per la Scuola

Domenico Servello è il volto fresco alla guida dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) della Calabria, assumendo la carica di Presidente regionale dopo una lunga carriera come dirigente scolastico, in quiescenza da settembre 2022.

Con una storia di 46 anni nella scuola, Servello porta con sé un bagaglio di esperienza e una visione proattiva per affrontare le sfide che affliggono il sistema educativo calabrese.

La sua elezione simboleggia la volontà di un’ANP più coesa e attiva sindacalmente, pronta a giocare un ruolo determinante nella riforma della scuola calabrese. Servello identifica l’ANP non solo come un’organizzazione sindacale, ma come un luogo di riflessione e sostegno quotidiano, aspirando a trasformarla in una comunità professionale solida.

La sua missione è far diventare l’associazione uno strumento efficace nel rafforzare i diritti individuali e collettivi dei docenti e dirigenti. Tra i punti chiave del suo programma d’azione: Servello propone un incremento delle occasioni di confronto con presidenti provinciali e iscritti, creando una presidenza più vicina alle realtà territoriali.

Si impegna a sostenere un dibattito culturale sul ruolo del dirigente e del docente, opponendosi al ridimensionamento della figura dirigenziale. – Sottolinea l’importanza di una comunicazione interna e istituzionale curata, sfruttando la tecnologia per una formazione più efficace e confronti frequenti.

Propone un approccio propositivo con l’USR Calabria, cercando di implementare protocolli regionali per migliorare le interazioni tra istituzioni scolastiche e enti locali. – Intende promuovere l’adesione dei docenti alle alte professionalità della scuola, rendendo l’ANP una risorsa per la crescita e la valorizzazione delle competenze. Pone un focus sul potenziamento dei servizi di consulenza previdenziale e legale, offrendo un aiuto mirato alle quotidiane problematiche dei docenti.

Servello conclude con una visione positiva per il futuro della scuola calabrese, invitando tutti gli attori coinvolti a partecipare attivamente. Il suo impegno decennale mira a far diventare l’ANP una casa accogliente per chi ama la scuola, promuovendo crescita e attenzione verso dirigenti scolastici e docenti, riconosce l’importanza di un’associazione numericamente forte per influenzare positivamente il territorio regionale a favore di docenti e dirigenti. Invita alla condivisione di idee e al coinvolgimento attivo, proponendosi di facilitare la partecipazione degli iscritti alle scelte associative.

Infine, il presidente Domenico Servello conclude con un ringraziamento speciale a coloro che lo hanno sostenuto eletto, esprimendo fiducia nella collaborazione futura e auspicando un prospero percorso per l’ANP della Calabria e augurando a tutti un buon lavoro.

Maria Luisa Iezzi