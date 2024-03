Ciao caro amico Mimmo, la tua presenza luminosa e generosa ci mancherà terribilmente. Sei stato un vero esempio di bontà e amore per gli altri, sempre pronto a tendere una mano e a sostenerci nei momenti difficili.

La tua dedizione e vicinanza alla nostra compagnia teatrale e alla tua fede in Dio ci ha ispirato e ci ha resi migliori. Ora che sei salito in cielo, lasciando un vuoto immenso nei nostri cuori, ci consola sapere che sei finalmente in pace e in comunione con il tuo amato Signore.

Ci mancheranno le tue risate, la tua saggezza e il tuo amore incondizionato. Riposa in pace, caro amico, e proteggici da lassù con la tua presenza angelica. Ti porteremo sempre nel nostro cuore e nelle nostre preghiere.

20 Marzo 2024

I Sognattori