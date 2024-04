Da giugno prossimo Uber sarà attivo in Calabria

“Sono qui a Roma nella sede della regione Calabria, dove ho appena incontrato Tony West che il vicepresidente globale di Uber. Ci ha confermato che da qui a qualche settimana, lo diciamo, da giugno, ci sarà Uber in Calabria. Ci ha fatto i complimenti perché la Calabria è diventata anche per Uber un ‘pilot’, un modello.

Abbiamo fatto due leggi vi ricordate per dare la possibilità a Uber e ad altre società che fanno lo stesso lavori di stare in Calabria. Il governo ce le ha impugnate, noi ci siamo costituiti davanti alla Corte Costituzionale e abbiamo vinto e quindi abbiamo aperto il mercato e l’ho invitato in Calabria.

Quando partirà Uber in Calabria a giugno sarei felice che Tony West il vicepresidente globale venisse a visitare la nostra bellissima regione che anche loro si sono resi può essere una regione modello”.

Cosi Roberto Occhiuto, attraverso i social, ha annunciato il prossimo arrivo di Uber in Calabria. A fianco del presidente della Regione Calabria Tony West, vice presidente globale di Uber. West è il cognato di Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America.