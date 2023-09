CIOFS Calabria, al via i corsi di formazione gratuiti per giovani e disoccupati

I percorsi formativi sono disponibili presso le sedi di Reggio Calabria, Rosarno e Soverato

Il mondo del lavoro in Italia, reduce dalla pandemia e fortemente condizionato dall’attuale situazione internazionale, sta attraversando una fase complessa, ma allo stesso tempo registra ottimistici tentativi di rilancio. Per favorire le opportunità occupazionali e far sì che domanda e offerta possano incrociarsi più rapidamente, gli enti di formazione professionale, tra cui il CIOFS/FP Calabria operativo nella Regione dal lontano 1967, hanno attivato una serie di percorsi formativi totalmente gratuiti rivolti a giovani, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza/assegno di inclusione, categorie protette e percettori di Naspi/Dis-Coll.

Un’ampia offerta formativa, quella messa in campo dall’ente di formazione del mondo salesiano, che prevede circa 40 corsi tra i quali le certificazioni ICDL e Cambridge di lingua inglese, acconciatura e trucco da sposa, onicotecnico, produzione di prodotti tipici di pasticceria, operatore della ristorazione, tecnico dell’animazione socio educativa, operatore per l’assistenza di base e molti altri. I percorsi di formazione, che rientrano nel programma GOL e nel progetto Garanzia Giovani, sono attivi presso le sedi CIOFS di Reggio Calabria, Rosarno e Soverato.

«Siamo estremamente entusiasti di dare inizio a questo nuovo anno formativo – spiega suor Carmela La Rocca, presidete del CIOFS/FP Calabria – che mette al centro, in continuità con la nostra mission salesiana, la persona e che punta ad obiettivi profondamente sociali come il lavoro e l’occupazione. Come ente di formazione professionale ci impegneremo a dare il nostro contributo a favore dei giovani e dei disoccupati, che invitiamo presso le nostre sedi per un percorso totalmente gratuito di autovalutazione delle competenze e di orientamento, per dare loro tutte quelle opportunità da spendere nel proprio avvenire».

Per ulteriori informazioni e per approfondimenti sull’offerta formativa è possibile visitare il sito www.ciofsfpcalabria.it nelle sezioni “Garanzia Giovani” e “Programma Gol”.