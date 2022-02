Cocaina nascosta in un pacco regalo natalizio, tre calabresi condannati

Sono arrivate le prime condanne per gli spacciatori che, nel dicembre 2019, furono arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Jesi (Ancona) a seguito di una importante operazione antidroga.

Nei giorni scorsi, nella loro regione di origine, la Calabria, sono stati condannati ad espiare una pena detentiva di oltre quattro anni alcuni dei tre arrestati per detenzione illegale di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

L’operazione portò al sequestro di oltre 1,3 kg di cocaina suddivisa in 240 dosi, oltre ad un ingente quantità di denaro in banconote di piccolo taglio. Inizialmente, durante un controllo, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Jesi rinvennero 200 dosi di cocaina nascoste in un veicolo, e camuffate in un pacco regalo natalizio.

Le ricerche consentirono di rinvenire altre 40 dosi in un’abitazione in uso ad uno dei tre arrestati, e destinate al mercato marchigiano per le festività.