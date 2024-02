Collirio antistaminico richiamato dalle farmacie per un problema di fuori specifica. Ecco info e il lotto

L’azienda farmaceutica VISUFARMA S.p.A. con una nota dl 23 febbraio, ha segnalato il richiamo da parte dell’azienda produttrice di un lotto di un noto di un noto collirio antistaminico.

Nello specifico si tratta del lotto della specialità medicinale VISUMETAZONE ANTISTAMINICO 1mg/ml + 3mg/ml collirio, sospensione – 1 flacone da 3 ml – lotto X0365 con scadenza 06/2024 – AIC 015912013.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifica da parte della ditta relativa ad un problema di fuori specifica riscontrato sul lotto in oggetto dall’officina di produzione Tubilux Pharma S.p.A. con sede in via Costarica n. 20-22 a Pomezia in provincia di Roma.

Le confezioni del lotto di Visufarma SpA con sede a Roma in via Alberto Cadlolo 21, titolare del medicinale Visumetazone Antistaminico, ha attivato il ritiro dal commercio delle confezioni oggetto del richiamo che dovranno essere restituite al grossista/depositario di appartenenza.

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare direttamente il customer di Visufarma SpA: Dott.ssa Alessandra Corso (a.corso@visufarma.com).

Visumetazone Antistaminico è un farmaco a base di desametasone + clorfenamina, appartenente al gruppo terapeutico Corticosteroidi + midriatici ed è indicato per le congiuntiviti allergiche, congiuntiviti primaverili, congiuntiviti flittenulari.