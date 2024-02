Catanzaro, rimossi sedici veicoli abbandonati sul territorio comunale

Un’importante operazione di polizia ambientale ha portato alla rimozione di sedici veicoli, da più tempo abbandonati sul territorio comunale.

In particolare, si tratta di quattordici autovetture, un motocarro e una moto che i vigili urbani hanno localizzato nei quartieri Siano, Santa Maria, Mater Domini, Centro e Lido. Tutti i mezzi erano privi di targa e quindi non è stato possibile risalire ai proprietari.

Continua dunque l’attività di tutela dell’ambiente da parte del comando di Polizia Locale, che negli ultimi mesi ha portato a intensificare notevolmente le azioni di contrasto e repressione dei reati che lo deturpano.

“Stiamo producendo ogni sforzo possibile – ha commentato l’assessore alla sicurezza, Marinella Giordano – pur nella contingente limitatezza delle risorse umane. Un motivo di più, quindi, per ringraziare il comandante Ruocco, che sin dal suo insediamento si sta adoperando per ottimizzare l’utilizzo degli agenti, i quali peraltro continuano a dimostrare un ammirevole spirito di servizio. Tutti elementi essenziali per dare risposte alla cittadinanza, come nel caso della recente rimozione di mezzi abbandonati e che erano stati oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini”.

“Una attività di bonifica del territorio – ha concluso Giordano – che anche grazie all’immissione di nuove unità di personale cui stiamo provvedendo, proseguirà in futuro. Non solo perché la tutela dell’ambiente lo impone ma anche per dare un segnale preciso a chi pensa di poterne abusare a suo piacimento”.