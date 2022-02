Come il live streaming può aiutare a promuovere il turismo in Calabria

Certo, uno dei vantaggi di internet è la possibilità di usufruire on demand di tutti i servizi di cui abbiamo bisogno. Che si tratti di ascoltare un podcast che è stato pubblicato giorni fa, guardare o riguardare la nostra serie TV preferita su Netflix senza doverci sintonizzare davanti alla tv a una certa ora o semplicemente ascoltare un messaggio vocale di un nostro amico su WhatsApp quando ne abbiamo tempo, sono molti i vantaggi di questo tipo di tecnologie.

Nonostante ciò, però, sempre più spesso gli utenti del web hanno manifestato anche il bisogno di una connessione più genuina e diretta con le altre realtà virtuali e gli altri individui che navigano su internet. Ecco come queste tecnologie di live streaming possono essere utilissime anche per promuovere regioni come la Calabria.

I tanti vantaggi del live streaming

Il live streaming è sempre più importante online perché va ad accorciare ulteriormente le distanze come solo internet può fare. Se solitamente la rete può infatti metterci a contatto con realtà, luoghi e persone dall’altra parte del mondo, spesso ciò avviene in differita. Grazie alle tecnologie di live streaming, invece, l’utente si sente in prima persona nel mezzo dell’azione o può prendere parte a discussioni con altre persone e instaurare così un dialogo genuino e diretto. Non a caso, infatti, guardandoci intorno ci accorgeremo che sono molte le realtà digitali che hanno implementato l’utilizzo del live streaming per andare incontro alle necessità del loro utenti. Sempre più spesso, ad esempio, gli youtuber utilizzano le trasmissioni in diretta su YouTube per chiacchierare e chattare con i loro follower in tempo reale, creando così un ambiente più rilassato e meno formale e che ricorda un po’ un meeting, ma a distanza.

Anche il mondo dell’intrattenimento online non è da meno: dalle grandi piattaforme in streaming come Netflix, Amazon Prime e altre piú piccole come e legate al panorama italiano come Nowtv e Skygo, per passare allo streaming dei videogiochi e dei casino live in cui dei veri croupier sono in diretta video e con la possibilità di chattare con gli avversari in tempo reale. Questa caratteristica é molto piú presente nei videogames multiplayer, specialmente per i videogiochi sparatutto e quelli di ruolo, in cui i giocatori di PC e console devono unire le forze per superare missioni e raggiungere obiettivi. Ma non solo, il live streaming è usato anche per la trasmissione di eventi che avvengono nel “mondo fisico”, permettendo così anche gli utenti che sono troppo lontani di parteciparvi da computer o smartphone. Non a caso, ad esempio, sempre più spesso gruppi musicali e teatri trasmettono in diretta i propri spettacoli su siti dedicati o su social media come Instagram.

Come sfruttare lo streaming per promuovere la Calabria

Cos’ha però tutto ciò a che fare con il turismo in Calabria? In realtà molto. Sono infatti diverse le realtà nazionali e internazionali che si sono accorte di quanto questa tecnologia possa promuovere un territorio. Uno dei metodi più utilizzati, e promosso anche da Soverato Web, sono le webcam fisse che, puntate sugli angoli più caratteristici di una città o di un paesaggio naturale, trasmettono in diretta le loro bellissime immagini. In questo modo si possono incuriosire i potenziali turisti e invogliarli a visitare un territorio, come quello calabro, ad esempio. Le trasmissioni però possono essere anche più complesse. Molti enti, associazioni e realtà locali possono infatti promuovere eventi e luoghi tipici sfruttando le trasmissioni in diretta sui principali social media.

Questa strategia ha due aspetti positivi: permette a chi è lontano di tuffarsi in tempo reale nelle emozioni e le atmosfere di questi eventi, e allo stesso tempo permette a chi è interessato di trovare e guardare il video in differita, dato che questo viene solitamente salvato anche dopo la trasmissione in diretta. Facendo un rapido giro sulle pagine Facebook di alcuni degli eventi più importanti d’Italia ci accorgeremo velocemente che sono già molte le realtà che promuovono le loro celebrazioni e il loro territorio in questo modo.

Una terza modalità di utilizzare le trasmissioni live per aiutare il turismo è tramite i tour a distanza. Sempre più spesso, infatti, chi non può visitare un territorio o vuole farlo in futuro, ma preferisce prima di tutto farne un assaggio a distanza, opta per la partecipazione ai giri turistici trasmessi in diretta. In questo caso una guida esperta conduce i turisti digitali, connessi via video da computer o smartphone, alla scoperta dei luoghi più famosi o dei segreti meno conosciuti di un determinato luogo, invogliandoli magari anche a visitarlo poi di persona per scoprirne di più.