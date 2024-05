Controlli dei carabinieri nel Catanzarese, arresti e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, nel corso di servizi di controllo del territorio, potenziati in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio, hanno proceduto all’arresto di due persone, rispettivamente per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per evasione.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Squillace hanno arrestato un 62enne catanzarese, poiché, controllato dai militari operanti e sottoposto a perquisizione, era stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana.

Nel secondo caso, invece, militari della Stazione Carabinieri di Catanzaro-Bellamena, durante un servizio di pattuglia nel centro cittadino di questo capoluogo, hanno sorpreso su pubblica via un 26enne di origini straniere, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sul capoluogo, invece, i carabinieri della Stazione Catanzaro-Principale hanno eseguito un controllo presso alcuni esercizi pubblici del centro storico, con ausilio di personale specializzato del N.A.S., rilevando in una occasione il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.

Inoltre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in particolare alla circolazione stradale, sono state segnalate all’autorità competente: due persone, fermate in possesso di quantità di sostanze stupefacenti per uso personale; due persone, fermate alla guida di veicoli senza regolare polizza assicurativa in corso di validità; cinque persone, risultate positive al test etilometrico mentre erano alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore alla normativa vigente; due persone sono state denunciate in quanto una era senza patente alla guida di un veicolo, mentre l’altra è stata trovata in possesso di un lampeggiante, simile a quello in uso alle forze dell’ordine, senza nessuna autorizzazione; complessivamente 6 persone sono state sottoposte al ritiro della patente e sono stati sequestrati 3 veicoli.