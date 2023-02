Conosci questi benefici dei funghi allucinogeni?

È molto probabile che in più di un’occasione abbiamo sentito parlare di come i funghi magici possano avere degli effetti particolari per chi li assume, ma sicuramente i loro benefici sono un po’ meno conosciuti.

Va detto che i funghi allucinogeni crescono in tutto il mondo, non sono letali ma un esperto deve essere incaricato della loro raccolta e quello che succede quando una persona li mangia è che le percezioni sensoriali e lo stato di coscienza vengono modificati. Questo, ovviamente, è qualcosa di molto generale. Poi dipenderà dal fungo stesso che viene consumato e può anche cambiare da persona a persona.

Perché questi funghi sono così speciali?

Ciò che rende questi funghi speciali dagli altri è che contengono una sostanza chiamata psilocibina ed è proprio questa che porterà a certi tipi di allucinazioni con il suo consumo.

La cosa veramente speciale è che questa sostanza è attualmente utilizzata per svolgere diversi studi e vedere fino a che punto può essere utile per il trattamento di alcune emicranie, come antidepressivo, nelle sindromi ossessivo-compulsive e persino per cercare di aiutare i pazienti con malattie mentali su un piano psicologico.

Come se non bastasse, un recente studio condotto nel 2022 dalla British Columbia University e dalla Maastricht University e pubblicato dalla prestigiosa rivista Scientific Report of Nature ha spiegato come, grazie ai funghi allucinogeni, somministrati a 19.000 partecipanti, si sono visti miglioramenti dell’umore, delle salute e persino nelle abilità motorie.

Inoltre, va notato che innumerevoli studi affermano che la psilocibina ha una tossicità molto bassa e secondo un sondaggio condotto dal Global Drug Survey a cui hanno partecipato più di 12.000 persone provenienti da più di 50 paesi, è stato possibile concludere che, tra le sostanze utilizzate a scopo ricreativo, i funghi allucinogeni sono i più sicuri.

Le varietà più comuni

Ovviamente prima di consumare qualsiasi tipo di fungo (anche non allucinogeno) bisogna accertarsi della sua provenienza e cercare di conoscerne la tipologia. Alcuni dei più comuni tra i funghi magici sono:

Psilocybe azurescens

È uno dei funghi allucinogeni più potenti al mondo. In natura, si trova sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Psilocybe semilanceata

Sono anche conosciuti come “bonguis” e sono caratterizzati dai loro grandi cappucci marroni e dai piedi ricurvi pallidi. Tendono a crescere soprattutto nei prati e nei pascoli.

Psilocybe cyanescens

Questi funghi sono caratterizzati dai loro cappucci grandi e ondulati che possono misurare tra 15 e 50 mm di diametro. I funghi Cyanescens crescono tra i trucioli di legno, specialmente dentro e intorno al perimetro dei frutteti.

Mycena pura

Questo fungo può essere trovato in gruppi nelle foreste di latifoglie e conifere e ai bordi delle strade tra l’estate e l’autunno. Bisogna stare molto attenti al suo consumo perché può portare a disturbi gastrointestinali e nervosi.

Gymnopilus spectabilis

Questo fungo è molto caratteristico perché sviluppa corpi fruttiferi, quindi di solito si vedono sempre in gruppi. Ha un cappello appiattito, arrotondato, di colore marrone fulvo di circa 8 cm di diametro. La sua carne è solida, compatta e gialla sul cappello. Il suo odore, sebbene debole, è gradevole, ma ha un sapore amaro.