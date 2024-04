Consegna di una targa di Benemerenza all’IC Catanzaro Nord Est Manzoni

Nella calda atmosfera dello studio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni, un momento di lode e gratitudine ha illuminato la comunità scolastica.

L’Associazione “Universo Minori”, guidata con passione e dedizione dall’avvocato Rita Tulelli, ha riconosciuto e celebrato il nobile gesto compiuto dall’istituto in favore di una causa tanto preziosa quanto urgente.Il Prof. Giulio Comerci, Dirigente Scolastico dell’IC Catanzaro Nord Est Manzoni, ha ricevuto con umiltà e orgoglio la targa di Benemerenza dall’Associazione “Universo Minori”.

Il riconoscimento è stato conferito in virtù del contributo generoso fornito da parte del personale scolastico dell’istituto a favore di una bambina affetta da gravi problemi di salute. L’evento ha rappresentato un momento di comunione e solidarietà, evidenziando il potere trasformativo che scaturisce dall’unione di sforzi e risorse per sostenere coloro che più ne hanno bisogno.

La presenza dell’avvocato Rita Tulelli ha aggiunto un tocco di autorevolezza e ispirazione, evidenziando l’importanza di un impegno costante nel miglioramento delle condizioni di vita dei minori.Il gesto di altruismo compiuto all’Interno dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni ha incarnato i valori fondamentali dell’educazione e della solidarietà.

Attraverso la generosità e la compassione dimostrate, l’Istituto ha trasmesso un messaggio tangibile di speranza e sostegno. La cerimonia di consegna della targa di Benemerenza ha rappresentato un momento di celebrazione e riflessione, sottolineando l’importanza di perseguire attivamente il bene comune e di estendere una mano amica a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.

L’impegno dell’IC Catanzaro Nord Est Manzoni e il sostegno dell’Associazione “Universo Minori” hanno dimostrato che, anche di fronte alle sfide più impegnative, è possibile fare la differenza attraverso la solidarietà e l’empatia.

In conclusione, la consegna della targa all’IC Catanzaro Nord Est Manzoni ha posto in evidenza il potere trasformativo della generosità e della collaborazione, ricordando a tutti noi l’importanza di tendere una mano a chi si trova in difficoltà e di diffondere speranza e amore nella nostra comunità.