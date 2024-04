Montepaone, Miriana Trevisan incanta al Naturium 

L’incontro con la soubrette nel tempio del benessere di Giovanni Sgrò

In una giornata all’insegna della scoperta e dell’approfondimento sul benessere e sulla sana alimentazione, Miriana Trevisan ha fatto visita al Naturium di Montepaone Lido, lasciandosi sorprendere dalla varietà e dalla qualità dell’offerta dedicata non solo ai vegetariani ma a tutti coloro che, come lei, aspirano a un lifestyle salutare.

“Una sorpresa, da Naturium c’è di tutto di più sia per i vegetariani che per chi, come me, cerca di mantenersi in forma e in salute. Vi voglio vedere ovunque in tutta Italia. Siete stupendi” ha commentato entusiasta la Trevisan, testimoniando il suo apprezzamento per l’innovativo concetto di wellness shop proposto dal progetto culturale guidato da Giovanni Sgrò.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e di riflessione sull’importanza di un’alimentazione consapevole come fondamento del benessere personale e collettivo. Il Naturium si distingue per la sua proposta unica nel panorama italiano, unendo sotto lo stesso tetto prodotti alimentari selezionati per la loro qualità e beneficio sulla salute, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita equilibrato attraverso scelte alimentari consapevoli.

Giovanni Sgrò, fondatore del Naturium e promotore dell’omonimo progetto culturale, ha accolto Miriana Trevisan, illustrando la filosofia e gli obiettivi che animano l’iniziativa. “La nostra missione è la consapevolezza, sapendo che dal buon cibo parte ogni passo verso la felicità e la salute” ha dichiarato Sgrò, sottolineando come il Naturium non sia solo un punto vendita, ma un vero e proprio spazio culturale dedicato alla diffusione di un nuovo approccio al cibo e al benessere.

La visita di Miriana Trevisan al Naturium non solo ha messo in luce l’importanza di una alimentazione sana e naturale, ma ha anche rappresentato un’occasione per ribadire l’urgenza di un cambiamento culturale a favore di pratiche di vita più sostenibili e attente al benessere del corpo e della mente.

Un messaggio che, attraverso le parole di Trevisan e l’impegno di Sgrò, aspira a raggiungere un pubblico sempre più vasto, con la speranza di vedere iniziative simili al progetto culturale Naturium fiorire ovunque.