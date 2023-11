Contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti a Montepaone, elevato un verbale

La Polizia Locale di Montepaone prosegue incessante la sua attività di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nei giorni scorsi è stato elevato un verbale di accertamento e contravvenzione nei confronti di un cittadino, individuato quale responsabile della creazione di una vera e propria micro discarica lungo una via pubblica.

Negli ultimi anni il fenomeno si è notevolmente ridotto, purtroppo resistono ancora sacche di inciviltà ove i valori del rispetto degli altri e dell’ambiente faticano ad affermarsi.

Il territorio del Comune di Montepaone, notevolmente esteso e attraversato ogni giorni anche da cittadini di altri comuni, non agevola il lavoro delle forze preposte al controllo. L’amministrazione Comunale partecipa annualmente ai bandi pubblicati dal Ministero dell’Interno per il finanziamento di impianti di videosorveglianza, anche proponendo la compartecipazione economica per l’opera.

Paradossalmente un elemento virtuoso della nostra comunità è stato fino ad oggi di ostacolo all’ottenimento del finanziamento ovvero il basso tasso di criminalità.

Per migliorare i risultati nell’ambito del contrasto all’abbandono dei rifiuti è fondamentale la collaborazione della popolazione che è invitata a contattare la Polizia locale per segnalare eventuali comportamenti scorretti.