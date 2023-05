Controlli antidroga della Finanza, due arresti e una denuncia

I finanzieri del comando provinciale di Crotone, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno effettuato due distinti interventi, sequestrando circa 100 grammi di hashish, marijuana e cocaina, arrestando due persone e denunciandone un terzo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze psicotrope.

Nel corso del primo intervento, il fiuto dei pastori tedeschi antidroga “Jack” e “Babel” ha permesso di intercettare, in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani, la cessione di un grammo di cocaina.

Le conseguenti attività di polizia giudiziaria hanno consentito di rinvenire nell’abitazione dell’acquirente circa 75 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale utile al confezionamento in dosi della droga e, in particolare: coltellini per il frazionamento, buste in cellophane e u bilancino di precisione.

In un’altra circostanza, il controllo stradale operato nei confronti di un’auto protagonista di una manovra sospetta, lungo la strada statale 106, nel territorio di Torre Melissa (KR), ha consentito di identificare un uomo intento a trasportare, negli indumenti personali, oltre 20 grammi di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di fazzoletti. L’uomo è stato, pertanto, deferito – in stato di libertà – alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di detenzione e trasporto di stupefacenti.