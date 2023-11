Controlli dei carabinieri sul possesso di armi e munizioni, due denunce

Continuano i controlli dei carabinieri di Gioia Tauro, nei confronti delle persone che detengono legalmente delle armi: nell’ultima settimana, due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione abusiva di arma o parte di essa.

Un uomo residente a Rizziconi è stato trovato in possesso di una parte di arma, la canna, non regolarmente dichiarata, mentre non risultava in possesso di una diversa parte di arma che aveva denunciato regolarmente.

Analoga la situazione riscontrata dai carabinieri della stazione carabinieri di Feroleto della Chiesa che hanno deferito all’autorità giudiziaria un uomo che pur essendo legale detentore di armi, è stato trovato in possesso di numerose cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12 non denunciate.

I due uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.