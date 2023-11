Lotta serrata in testa nei gironi del Campionato Asc Calabria amatori over 35

Nella quarta giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35 nel girone A continua ancora il momento magico per le tre squadre in testa alla classifica, Boys Marinate, Nuova Soverato e Real Filadelfia, tutte a punteggio pieno con quattro incontri e quattro vittorie.

L’incontro di cartello dell’odierna giornata è stato il derby del vibonese che si è disputato a Sant’Onofrio, dove si è registrato il colpaccio in trasferta del Real Filadelfia ai danni della Vigor Old Boys, apparsa ancora una squadra non al meglio della condizione fisica.

Il Boys Marinate invece ha avuto la meglio sulla Casa dello Sport con una rete capolavoro di Giovanni Cordiano e con una doppietta di Vincenzino Nesci, che per la verità, inizialmente non schierato titolare, ha fatto il suo ingresso in campo dalla panchina, dove era stato relegato da mister Catanese per ragioni di turnover.

La Nuova Soverato del presidente Corapi infligge una sonora sconfitta all’Amami Mac 3, rivelandosi così la vera e propria squadra rivelazione di questo girone, stazionando con pieno merito così per il momento in testa alla classifica, anche se in condominio.

Finisce in parità ed a reti inviolate l’incontro tra Amatori Soveria ed Alchimia Ionica, un risultato tutto sommato giusto tra due squadre che per ora navigano nei piani bassi della classifica.

L’Ecosystem Lamezia Soccer invece torna alla vittoria contro il Lamezia Golfo, con grande difficoltà nonostante il punteggio, in una partita giocata dalla squadra del presidente Galante con grande agonismo e determinazione ed alla fin fine una buona prestazione quindi che fa ben sperare per il futuro.

Il Borboruso liquida il Computer Assistance portandosi provvisoriamente nella zona play-off, che era l’obiettivo minimo dichiarato dal presidente Bonacci ad inizio campionato. Nel girone B invece grande bagarre in testa alla classifica con le prime sei squadre, che si contendono il primato, con quattro punti di differenza tra la prima e l’ultima del sestetto.

Comunque sia tante segnature e punteggi roboanti, in questa giornata di campionato, ad opera di Hammers, Invicta ed Atletico Sersale contro rispettivamente Antico Forno, Stella Rossa e Monasterace. Mentre gli altri due incontri in programma sono finiti in parità con l’identico risultato di 2 a 2, con tante recriminazioni per l’Under 101 che con questo pareggio perde la testa della classifica.

GIRONE A

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – LAMEZIA GOLFO 3 – 0

AMATORI SOVERIA MANNELLI – ALCHIMIA JONICA 0 – 0

BORBORUSO NEL CUORE – COMPUTER ASSISTANCE 3 – 1

NUOVA SOVERATO – AMAMI MAC 3 6 – 0

VIGOR OLD BOYS – REAL FILADELFIA 0 – 3

BOYS MARINATE – CASA DELLO SPORT 4 – 1

CLASSIFICA

BOYS MARINATE 12

NUOVA SOVERATO 12

REAL FILADELFIA 12

ECOSISTEM 9

VIGOR OLD BOYS 6

BORBORUSO 6

AMATORI SOVERIA 4

ALCHIMIA JONICA 4

CASA DELLO SPORT 3

COMPUTER ASSISTANCE 3

LAMEZIA GOLFO 0

AMAMI MAC 3 0

CLASSIFICA MARCATORI

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 8 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 7 RETI ( 1 RIGORE)

LO GIACCO MARCO – BOYS MARINATE 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– BOYS MARINATE-NUOVA SOVERATO E REAL FILADELFIA A PUNTEGGIO PIENO

– MIGLIORE DIFESA REAL FILADELFIA CON SOLO 2 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE CON 18 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO CON SOLO 1 RETE ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 18 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI BOYS MARINATE CON + 13

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI AMAMI MAC 3 CON -16

GIRONE B

ANTICO FORNO – HAMMERS 2 – 7

INVICTA 2010 – STELLA ROSSA 4 – 1

CATANZARO LIDO – STELLA MARIS 2 – 2

EAGLES 2020 – UNDER 101 2 – 2

ATLETICO SERSALE – MONASTERACE 9 – 2

CLASSIFICA

INVICTA 2010 9

HAMMERS 9

UNDER 101 8

CATANZARO LIDO 7

ATLETICO SERSALE 6

STELLA MARIS 5

EAGLES 2020 2 ( CON 2 PARTITE IN MENO)

MONASTERACE 1 ( CON 2 PARTITE IN MENO )

STELLA ROSSA 0 ( CON 1 PARTITA IN MENO)

ANTICO FORNO 0 ( CON 1 PARTITA IN MENO )

CLASSIFICA MARCATORI

GIOVANNI PARROTTA – ATLETICO SERSALE 6 RETI

DENIS PIRONACI – HAMMERS 5 RETI