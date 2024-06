Controlli nei luoghi della movida: sequestrata droga, tirapugni e coltelli

Controlli interforze a tappeto sul territorio vibonese, nelle aree più sensibili del centro cittadino dove, nel fine settimana si radunano numerosi giovanissimi provenienti da tutta la provincia, sono state vigilate piazze e vie circostanti, alternati alla realizzazione di numerosi posti di controllo in città e nelle strade di accesso al capoluogo con lo scopo di infrenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, atteggiamenti spesso reiterati di vandalismo, violenza, bullismo e ogni altra forma diffusa di illegalità.

E ciò al fine di poter assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze della zona della “movida”, ai clienti dei locali, ai residenti ed ai titolari delle diverse attività commerciali. Nell’ambito di tali controlli, svolti nel mese di maggio, principalmente nelle serate del venerdì e sabato, sono stati indentificate nr. 1.535 persone, controllati nr. 585 veicoli.

L’attività posta in essere ha portato anche a contestazioni per violazioni al codice della strada, con ritiro di documenti di circolazione, nonché ad alcune contestazioni amministrative per consumo di sostanze stupefacenti ed al sequestro di un tirapugni e coltelli.

L’attività di prevenzione, inoltre, ha consentito di monitorare i locali pubblici più frequentati sul territorio attraverso accertamenti di Polizia amministrativa, contestando diverse sanzioni amministrative, di cui una nei confronti di un bar del centro per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti minori.

Non di meno, le risultanze dei controlli straordinari hanno consentito l’emissione di alcuni provvedimenti amministrativi concernenti misure di prevenzione, tra i quali avvisi orali e fogli di via obbligatori, nonché di avviare altri procedimenti amministrativi per la successiva emissione di D.A.C.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di soggetti nei cui confronti sono emersi sintomi di pericolosità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Infine, la presenza massiccia di Forze di Polizia sul territorio ha consentito di individuare gli autori di due episodi di aggressione avvenute nel centro cittadino.