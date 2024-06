L’Ada San Vito sullo Ionio sigla una convenzione con la Comunità “Raggio di Sole” di Gagliato

L’Ada San Vito sullo Ionio ha aggiunto un altro importante tassello all’operato condotto da anni sul territorio a favore degli anziani e delle categorie più fragili. E’ di questi giorni, infatti, la stipula della convenzione con la Comunità Alloggio per anziani “Raggio di Sole” di Gagliato, che ha visto impegnati Vito Totino per l’Ada e Valentina Merendino in qualità di responsabile della struttura che un tempo era la scuola comunale.

Alla base della convenzione l’affidamento delle attività ludico-ricreative ai volontari dell’associazione, chiamati a far leva sulla propria esperienza per coinvolgere, assieme agli educatori, gli ospiti della comunità in una serie di laboratori in cui potersi esprimere al meglio, da quello della cucina a quello di lettura, e via dicendo.

L’intento è quello di riempire la Comunità, aperta da poco e completamente ristrutturata, di “contenuti” che possano valorizzare il tempo trascorso dagli anziani, sfruttando appieno la centralità del luogo, che ben si presta a passeggiate nel centro del borgo, anche solo per recarsi in chiesa. L’ampio giardino che avvolge la Comunità, inoltre, ben si adatta ad un futuro orto sociale, che può prendere forma attraverso le sapienti mani degli ospiti e dei volontari, in uno scambio intergenerazionale che è da sempre il fondamento dell’associazione nella promozione dell’invecchiamento attivo.

“Ci auguriamo che il nostro impegno, che prende avvio da oggi, e che si avvale del pieno sostegno dell’Ada regionale rappresentata da Alberto Frontera, possa rappresentare un modello replicabile per tutti gli altri Ada territoriali – è il commento di Vito Totino – Il fatto di essere stati coinvolti dalla Comunità “Raggio di Sole” in questa esperienza ci riempie di orgoglio, perché riconosce quanto da noi fatto in questi anni, e ci sprona a fare sempre meglio per il benessere degli anziani”.