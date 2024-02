Cooperazione Anas e Comune di Chiaravalle nella lotta al degrado causato dai rifiuti abbandonati lungo la Trasversale delle Serre

Anas e Comune di Chiaravalle Centrale, impegnati nella lotta al degrado causato dai rifiuti abbandonati lungo la strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre’.

Le attività, eseguite dal personale Anas e dalla Cooperativa Sociale Stella del Sud, incaricata dal comune di Chiaravalle per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, hanno riguardato il tratto in prossimità della piazzola di sosta ‘S. Antonio’.

L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con gli Enti locali e Forze di Polizia, sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento, che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio, al fine di prevenire pericoli per la viabilità, l’ambiente e la salute pubblica.