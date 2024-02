Esce un’altra mattana di Ulderico Nisticò: un poco è storia, un poco è geografia, un poco è memoria e un poco è poesia: il tutto, il meno di 120 pagine.

Ah, un poco è sorpresa, di quelle che, se fossimo in America, avrebbero girato venti film; se fossimo in Giappone, mille puntate a cartoni animati: ma siamo in Calabria, e, finora, non gliene è importato un bel niente a nessuno. Vediamo in seguito? Intanto, leggete.