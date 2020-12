Coronavirus, oggi in Calabria si registrano 3 morti e 175 nuovi contagi

Sono 175 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria nelle ultime ventiquattro ore. A riportarlo il bollettino giornaliero della Regione, a fronte di 2.211 persone sottoposte a tampone.

Nuovi positivi simili al dato di ieri, quando erano stati 166, ma con più persone sottoposte al test molecolare (ieri 1435). I casi confermati oggi sono sono stati rilevati: 91 in provincia di Reggio Calabria, 58 in quella di Catanzaro, 14 nel Cosentino, 11 nel Vibonese e 1 solo in provincia di Crotone. I residenti attualmente positivi sono 8.968.

I ricoverati in Terapia intensiva sono oggi 21, stabili rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti Covid sono invece 335 (-11). Registrati poi altri 3 decessi, tutti nel Cosentino, che portano il totale dei residenti vittime del virus da inizio pandemia a 399.