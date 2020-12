Nota stampa dell’Amministrazione Comunale di Girifalco e della Uil Trasporti

Si è svolto, oggi pomeriggio presso il Palazzo Comunale di Girifalco, la riunione tra l’Amministrazione Municipale e i rappresentanti sindacali Uil Trasporti Catanzaro/Vibo Valentia, Benedetto Cassala segretario generale e Vincenzo Cioffi segretario provinciale.

Oltre al rappresentante Rsa dei lavoratori, Rocco Vonella, erano presenti i lavoratori Salvatore Fodaro e Guerino Vitaliano. Mentre per l’Amministrazione comunale c’erano il sindaco Pietrantonio Cristofaro, il vicesindaco con delega all’Ambiente Alessia Burdino, l’assessore al Bilancio Domenico Giampà e il Responsabile dell’Area Tecnica Maurizio Benvenuto.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione. Ad aprire i lavori è stato il sindaco Cristofaro che ha, ripercorso le tappe della vicenda, partendo dalla delibera del commissario straordinario n. 13 del 30 giugno scorso, con cui è stato approvato il piano economico finanziario del bando di gara per la raccolta differenziata.

Il sindaco ha evidenziato un’anomalia legata tra il precedente Piano economico e quello di cui alla citata delibera; in particolare le discrasie dell’onorario di gran parte degli operatori rispetto a quello che, effettivamente, percepiscono.

Di fatto, unitamente all’Ufficio Tecnico, l’amministrazione comunale, nel momento in cui ha avuto contezza del reale quadro economico non ha, minimamente, messo in discussione l’assetto retributivo, anzi, ha inteso completare il Piano dei dipendenti prevedendo il full time dei tre operatori, attualmente, inquadrati a tempo part time e passaggio di contratto da multiservizi a Fise igiene ambientale. Per gli altri operatori – già assunti a tempo indeterminato – resta la categoria, profilo e contratto in essere. Ma c’è di più. Si prevede, inoltre, l’inserimento di due nuove unità full time.

I rappresentanti sindacali hanno preso atto delle determinazioni dell’amministrazione comunale manifestando compiacimento e soddisfazione.